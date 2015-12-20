美国经济：现在开始升息是确保持续增长的“正确方式”--FED理事鲍威尔

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透12月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周五指出，现在开始上调美国利率，是确保经济继续增长的“正确方式”。
鲍威尔在American Public Media的“Marketplace”电台节目访问中说道，美联储周三自金融危机以来首次升息，应被视为是对经济投下信任票。
他表示如果情况改变，美联储可能降回零利率，他并称现在开始升息让未来可以微小渐进的步伐上调利率，那将有助使经济持续复苏。(完) (编译 张若琪；审校 许娜)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。