美国经济：现在开始升息是确保持续增长的“正确方式”--FED理事鲍威尔

路透12月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周五指出，现在开始上调美国利率，是确保经济继续增长的“正确方式”。

鲍威尔在American Public Media的“Marketplace”电台节目访问中说道，美联储周三自金融危机以来首次升息，应被视为是对经济投下信任票。