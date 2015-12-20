金砖国家：12月18日股汇市收盘纵览

路透12月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月18日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报789.71点，下跌1.11%。
中国股市：沪综指震荡近收平，权重股涨势缺乏持续性大盘上冲乏力
中国汇市：人民币略收升结束10连跌，美加息影响消化但后市仍不乐观
香港股市：收盘微跌，昨日曾在美联储加息影响下上涨
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巴西股市：拉美股市下跌，因担心全球经济增长和油价下跌。巴西指标股指Bovespa指数 收报43,910.598点，下跌2.98%，盘中受财长莱维可能遭撤换的传闻影响挫低，跌破重要支撑位，最后收在2009年初以来最低水准，下周可能进一步走跌。盘后巴西总统罗塞夫任命与其关系密切的助手--左派经济学家Nelson Barbosa任新财长。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 重贬，收报3.9456/68，上日收报3.8881/93。
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南非股市：随全球市场走势下跌，投资人继续消化强势美元和大宗商品价格疲弱对全球经济可能的影响。南非指标Top-40指数 收报43,978.57点，下跌2.11%；大盘综合指数 收报48,717.28点，下跌1.99%。
南非汇市：兰特兑美元上涨，从美联储升息引发的跌势中反弹
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印度股市：收低，此前印度政府调降增长预估。BSE指数 收报25,519.22点，下跌1.1%，但本周上涨1.9%；NSE指数 收报7,761.95点，下跌1.05%，本周约涨2%。两大股指周线均录得10月9日当周以来最大周线涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 收盘几近持平，报66.395/66.405，上日收报66.4225/66.4325。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报765.73点，下跌3.33%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报407.27点，下跌3.06%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报70.948，升值0.33%；卢布兑欧元 报77.11，贬值0.24%。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜)