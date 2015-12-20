欧元区利率：目前考虑跟进美国升息还为时过早--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳12月19日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周六在电台访问广播中表示，欧元区增长率远低于美国，现在考虑跟随美国的脚步升息还太早。

“欧洲的增长率明显要低得多，通胀率也远低于美国，因此欧洲目前要考虑升息肯定为时尚，”诺沃特尼告诉奥地利广播电台ORF说。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)