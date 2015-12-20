日韩经济指标预测--12月21日-12月28日****

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月21日当周 12月21日(一) 暂无重要经济数据公布 12月22日(二) 暂无重要经济数据公布 12月23日(三) 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 106 12月24日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 -2.4% -2.4% 所有家庭支出(较前月) -0.3% -0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 持平 -0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +0.1% 持平 东京地区整体CPI -- +0.2% 2330 日本求才求职比 11月 1.25 1.24 失业率 3.2% 3.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,194 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,880 12月25日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- -25.2% 房屋开工(较上年同期) +1.0% -2.5% 12月28日当周 12月27日(日) 2350 日本工业生产 11月初值 -- +1.4% 一个月预估值 -- +0.2% 两个月预估值 -- -0.9% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -- +1.8% 12月28日(一) 0130 日本加班工资 11月 -- +1.2% (完)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。