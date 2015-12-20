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市场报道 | 2015年 12月 21日 星期一 07:08 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月21日-12月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月21日当周

12月21日(一)

1330 美国全国活动指数 11月 -- 负0.04

12月22日(二)

1330 美国企业获利 第三季修正值 +1.3% -1.6%

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +1.9% +2.1%

最终销售 +2.8% +2.7%

消费者支出 -- +3.0%

GDP平减指数 +1.3% +1.3%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +6.1%

1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 537 536

成屋销售(较前月) +0.5% -3.4%

1500 美国里奇蒙联储综合指数 12月 -- 负3

服务业指数 -- 负1

12月23日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 128.9

建筑许可(较前月) -- +11.0%

1330 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1%

个人所得(较前月) +0.2% +0.4%

个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) -- +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.2%

1330 美国耐久财订单 11月 -0.6% +2.9%

扣除运输的耐久财订单 持平 +0.5%

扣除国防的耐久财订单 -0.2% +3.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -0.1% +1.3%

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 +0.3% -0.5%

1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.5% -0.5%

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 92.0 91.8

现况指数 106.5 107.0

预期指数 82.0 82.0

1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 50.5 49.5

新屋销售(较前月) +2.0% +10.7%

1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 11月 -- +1.3%

12月24日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月19日当周 -- 27.1

四周均值(万人) -- 27.05

续请失业金人数(万人) 12月12日当周 -- 223.8

12月25日(五)

暂无重要经济数据公布。

12月28日当周

12月28日(一)

1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 12月 -- 负4.9(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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