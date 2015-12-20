企业并购：中国化工集团将对先正达收购价提高至440亿美元--彭博

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透12月18日 - 据彭博援引消息人士的话报导称，中国化工集团公司将其对瑞士农化集团先正达(Syngenta) 的收购价提高约20亿美元至440亿美元，并提出了两步走的收购策略。
据彭博周五报道，中国化工集团提出按每股470瑞郎(472美元)的价格收购先正达70%的股份，并拥有后期收购剩余30%股权的选择权。
记者尚未立即联系到上述公司相关人士就此发表评论。
据彭博报导，先正达出于监管顾虑，拒绝了中国化工集团上个月发出的收购提议。先正达今年拒绝孟山都(Monsanto) 470亿美元的收购提议后面临着提高股东回报的压力。
彭博报导，新的收购提议框架使得中国化工集团能够在完全掌控先正达之前，先进行业务整合。
先正达临时首席执行官John Ramsay周五稍早对道琼斯表示，先正达准备与业内人士讨论交易事宜，包括孟山都。
Ramsay称，孟山都还没有重启对先正达的收购，但与西方同业相比，与中国化工集团做交易面临的监管障碍会小一些。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
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