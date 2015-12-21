美国金融：摩根大通支付3.07亿美元，就隐匿利益冲突指控达成和解

路透华盛顿12月18日 - 美国监管机关周五表示，摩根大通 将针对两项与美国政府的诉讼案件支付3.07亿美元和解金，该银行遭控未向部分财富管理客户披露特定利益冲突事项。

美国证券交易委员会(SEC)表示，摩根大通旗下的两个财富管理分支同意承认罪行，并支付2.67亿美元和解金。摩根大通也将支付4,000万，就同一指控与商品期货交易委员会(CFTC)达成和解。

周五这项和解案的宣布，一如外界预期，摩根大通之前已于公司申报文件中向投资者揭露相关调查。

SEC表示，摩根大通的财富业务倾向用客户资金投资自家专卖产品中，但摩根大通并未向投资者告知此一倾向。