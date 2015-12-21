美国金融：摩根大通支付3.07亿美元，就隐匿利益冲突指控达成和解

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透华盛顿12月18日 - 美国监管机关周五表示，摩根大通 将针对两项与美国政府的诉讼案件支付3.07亿美元和解金，该银行遭控未向部分财富管理客户披露特定利益冲突事项。
美国证券交易委员会(SEC)表示，摩根大通旗下的两个财富管理分支同意承认罪行，并支付2.67亿美元和解金。摩根大通也将支付4,000万，就同一指控与商品期货交易委员会(CFTC)达成和解。
周五这项和解案的宣布，一如外界预期，摩根大通之前已于公司申报文件中向投资者揭露相关调查。
SEC表示，摩根大通的财富业务倾向用客户资金投资自家专卖产品中，但摩根大通并未向投资者告知此一倾向。
SEC表示，2008-2013年间，由于摩根大通未善尽告知之责，致使共同基金散户客户与高净值客户受到影响，这些客户透过摩根大通的私人银行投资对冲基金与共同基金。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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