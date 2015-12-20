《新兴市场重要经济事件预告》--12月21日-12月28日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月21日(一)
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)。
12月22日(二)
安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。
12月23日(三)
巴西利亚--巴西央行将公布未来两年经济增长和通胀预测。在季度报告中，央行并将提供更多未来货币政策举措指引(1030)。
12月24日(四)
暂无重要经济事件。
12月25日(五)
暂无重要经济事件。
12月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1400)。
布拉格--捷克央行公布12月委员会会议记录(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
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