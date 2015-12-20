全球金融：美国参议院在新批准的预算案中认可IMF改革方案

路透华盛顿12月18日 - 美国参议院周五批准了国际货币基金组织(IMF)的份额和治理改革方案，该方案将提高新兴经济体的代表性，为中国和印度等新兴工业强国在该组织中发挥更大影响扫清道路。

上述批准内容是国会通过的预算案内容的一部分，这项牵涉颇广的预算案将可令美国政府继续运作至明年9月，其内容包括使巴西、中国、印度和俄罗斯位居基金组织最大10个成员国之列,并使新兴市场在IMF获得更大的影响力。

这项法案目前将提交给美国总统奥巴马签署。

IMF原本在2010年计划给予新兴市场更多的投票权，并将基金组织份额增加一倍，但由于美国国会的阻挠受到拖延。根据改革方案，中国在IMF的份额占比将从3.8%提高至6%。

中国人民银行周六对此表示欢迎，并表示中国的份额占比排名将从第六位跃居第三位。

“2010年改革方案将提高新兴市场和发展中国家在基金组织的代表性和发言权，有利于维护基金组织的信誉、合法性和有效性。”央行声明称。

这是IMF在二战后成立以来，在治理方面最大规模的一次改革。

根据新制度，基金组织执董会将首次全部由选举的执董组成，不再采用任命执董形式。(完)