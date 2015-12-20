全球金融：美国参议院在新批准的预算案中认可IMF改革方案

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透华盛顿12月18日 - 美国参议院周五批准了国际货币基金组织(IMF)的份额和治理改革方案，该方案将提高新兴经济体的代表性，为中国和印度等新兴工业强国在该组织中发挥更大影响扫清道路。
上述批准内容是国会通过的预算案内容的一部分，这项牵涉颇广的预算案将可令美国政府继续运作至明年9月，其内容包括使巴西、中国、印度和俄罗斯位居基金组织最大10个成员国之列,并使新兴市场在IMF获得更大的影响力。
这项法案目前将提交给美国总统奥巴马签署。
IMF原本在2010年计划给予新兴市场更多的投票权，并将基金组织份额增加一倍，但由于美国国会的阻挠受到拖延。根据改革方案，中国在IMF的份额占比将从3.8%提高至6%。
中国人民银行周六对此表示欢迎，并表示中国的份额占比排名将从第六位跃居第三位。
“2010年改革方案将提高新兴市场和发展中国家在基金组织的代表性和发言权，有利于维护基金组织的信誉、合法性和有效性。”央行声明称。
这是IMF在二战后成立以来，在治理方面最大规模的一次改革。
根据新制度，基金组织执董会将首次全部由选举的执董组成，不再采用任命执董形式。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。