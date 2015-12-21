全球商品：2016年小麦和植物油价格料反弹，因供应威胁升温

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
“需要某个地方出现重大天气事件，才会影响到市场的走势，这可能要等一两年。”
**棕榈油价格将上涨**
分析师称，干旱对油棕榈树的影响需要九个月才能显现，也就是说当前厄尔尼诺现象对主产国印尼和马来西亚收成的影响要到明年下半年才会变得明显。
分析师表示，届时印度的食用油需求大增、印尼也需要更多的棕榈油作为生物燃料，这些因素将会推高棕榈油价格。
“我们看多植物油，我们认为印度的进口规模将会创纪录，因其油菜籽生产存在问题，” Merricks Capital的资深分析师Adam Davis称。
“印尼生物燃料需求的增加以及美国相关立法的变化意味着植物油的使用量将会增加。”
印尼一直在推广生物燃料的使用，以便减少矿物燃料进口支出并刺激棕榈油需求；美国恢复生物柴油方面的税惠，可令该国豆油在混合油方面的使用增加。
但植物油消费大国中国的经济增长放缓以及大豆生产大国阿根廷削减出口税，有可能制约价格上行空间。
“中国进口大豆的步伐过去几年一直比较强劲，明年有可能稍事停顿，”Deane称。
图表：芝加哥小麦价格与投机客空仓对比图
图表：棕榈油价格与未平仓合约对比图
(完) (编译 杜明霞/孙国玉；审校 王兴亚/郑茵)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。