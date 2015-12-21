全球商品：2016年小麦和植物油价格料反弹，因供应威胁升温

“需要某个地方出现重大天气事件，才会影响到市场的走势，这可能要等一两年。”

**棕榈油价格将上涨**

分析师称，干旱对油棕榈树的影响需要九个月才能显现，也就是说当前厄尔尼诺现象对主产国印尼和马来西亚收成的影响要到明年下半年才会变得明显。

分析师表示，届时印度的食用油需求大增、印尼也需要更多的棕榈油作为生物燃料，这些因素将会推高棕榈油价格。

“我们看多植物油，我们认为印度的进口规模将会创纪录，因其油菜籽生产存在问题，” Merricks Capital的资深分析师Adam Davis称。

“印尼生物燃料需求的增加以及美国相关立法的变化意味着植物油的使用量将会增加。”

印尼一直在推广生物燃料的使用，以便减少矿物燃料进口支出并刺激棕榈油需求；美国恢复生物柴油方面的税惠，可令该国豆油在混合油方面的使用增加。

但植物油消费大国中国的经济增长放缓以及大豆生产大国阿根廷削减出口税，有可能制约价格上行空间。

“中国进口大豆的步伐过去几年一直比较强劲，明年有可能稍事停顿，”Deane称。

图表：芝加哥小麦价格与投机客空仓对比图

reut.rs/1OxywYw

图表：棕榈油价格与未平仓合约对比图

reut.rs/1OxyNe5