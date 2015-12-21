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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 09:27 BJT

全球金融：中投首席投资官称，考虑向德国投资--德国商报

路透法兰克福12月20日 - 中国主权财富基金中国投资有限责任公司 首席投资官李克平接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，中投正考虑向德国投资。

“我们在考虑各种目标，”李克平接受该报采访时表示；他还担任中投副董事长兼总经理。这篇采访的摘录于周日发表。

李克平说，中投对与德国“工业4.0”相关的企业尤其感兴趣。该计划由德国政府发起，得到了工程、电子和高科技行业游说组织的支持，其目的是解决工人技能、数据传送标准和数据安全等方面的问题。中投管理着大约7,500亿美元的国家外汇储备。

李克平说，中投还密切关注希腊政府资产的出售，但并未详述。

中国政府在2007年成立中投来帮助提高外汇储备回报，中国外储截至3月底为3.73万亿(兆)美元。中投至少四分之一的资产投资于海外。

李克平还试图打消外界对中国领导层将对欧洲持股过多插手的顾虑。“我们的目标不是直接控制我们投资的企业，”他说，并称中投主要计划持有少数股权。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)

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