全球金融：中投首席投资官称，考虑向德国投资--德国商报

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透法兰克福12月20日 - 中国主权财富基金中国投资有限责任公司 首席投资官李克平接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，中投正考虑向德国投资。
“我们在考虑各种目标，”李克平接受该报采访时表示；他还担任中投副董事长兼总经理。这篇采访的摘录于周日发表。
李克平说，中投对与德国“工业4.0”相关的企业尤其感兴趣。该计划由德国政府发起，得到了工程、电子和高科技行业游说组织的支持，其目的是解决工人技能、数据传送标准和数据安全等方面的问题。中投管理着大约7,500亿美元的国家外汇储备。
李克平说，中投还密切关注希腊政府资产的出售，但并未详述。
中国政府在2007年成立中投来帮助提高外汇储备回报，中国外储截至3月底为3.73万亿(兆)美元。中投至少四分之一的资产投资于海外。
李克平还试图打消外界对中国领导层将对欧洲持股过多插手的顾虑。“我们的目标不是直接控制我们投资的企业，”他说，并称中投主要计划持有少数股权。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。