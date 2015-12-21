日本已公布经济指标--2015/12/21

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 持平 -0.2% 12月24日 +0.1% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.1% -0.1% 12月24日 持平 工业生产(m/m) 10月 +1.4% r +1.1% r 12月27日 -- 失业率 10月 3.1% p 3.4% @ 12月24日 3.2% 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差3,797 顺差1,115 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 -2.4% -0.4% 12月24日 -2.4% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。