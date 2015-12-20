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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 07:55 BJT

韩国已公布经济指标--2015/12/21

经济指标                      时间   最新数据       前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                             (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第三季      +1.3%  @-r          +0.3%  @-r             --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      11月      +1.0%               +0.9%            12月30日        --
                                                                                        
 工业生产(m/m)                 10月      -1.4%  @-p          +2.2%  @-r       12月29日        --
 失业率                        11月       3.4%  @             3.4%  @               --        --
 贸易收支(亿美元)              11月    顺差103  r           顺差67  r               --        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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