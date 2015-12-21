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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月21日

* 头版头条:

--业内人士表示，中国近期有望推出第三批自由贸易试验区试点，从而加大对内、对外开放力度，推动“十三五”时期经济增长。

* 其他:

--上周五停牌的万科 公告，预计不超过30个自然日，即2016年1月18日前披露重组方案。同日，中粮集团方面否认参与万科增发事项。

--中信国安 称，公司拟通过下属控股子公司，参与奇虎360科技 私有化，投资金额约4亿美元。

--宝钢集团日前挂牌转让其持有的上海克虏伯不锈钢公司40%股权，挂牌价19.27亿元人民币。

--复星医药 公告，其持股比例为51%的亚能生物拟申请在香港主板上市。

--中国社科院金融研究所 “上市公司景气跟踪”课题组报告称，据预测，2016年宏观经济走势仍然不容乐观，上市公司行业之间的盈利分化现象可能加剧，周期性行业上市公司将会迎来重大考验。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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