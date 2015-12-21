《中国报摘》--中国证券报12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 头版头条:
--业内人士表示，中国近期有望推出第三批自由贸易试验区试点，从而加大对内、对外开放力度，推动“十三五”时期经济增长。
* 其他:
--上周五停牌的万科 公告，预计不超过30个自然日，即2016年1月18日前披露重组方案。同日，中粮集团方面否认参与万科增发事项。
--中信国安 称，公司拟通过下属控股子公司，参与奇虎360科技 私有化，投资金额约4亿美元。
--宝钢集团日前挂牌转让其持有的上海克虏伯不锈钢公司40%股权，挂牌价19.27亿元人民币。
--复星医药 公告，其持股比例为51%的亚能生物拟申请在香港主板上市。
--中国社科院金融研究所 “上市公司景气跟踪”课题组报告称，据预测，2016年宏观经济走势仍然不容乐观，上市公司行业之间的盈利分化现象可能加剧，周期性行业上市公司将会迎来重大考验。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。