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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 08:06 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月21日

路透香港12月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美
元=7.7525港元 )
    
    美国股市周五连续第二日收跌，道琼工业指数 收跌367.29点，或2.1%，至17,128.55点；受
累于投资人对油价下滑、全球市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的反应等一系列忧虑。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       102.220    1.26      74538             7.925       0.95
 中国铝业                       7.810    0.51      79871             2.422       2.19
 中国移动                      56.610   -0.86     288516            87.774      -0.37
 中国人寿                      16.410    0.61     246014            25.444      -0.02
 中石油                        66.660    1.17     193855             5.168       1.53
 中石化                        59.740    0.03      40804             4.631       0.25
 汇丰控股                      39.280   -0.78    2472596            60.904      -0.97
 中电信                        46.480    0.56      20285             3.603      -0.18
 中国联通                      12.310    0.65     219240             9.543      -0.59
 兖州煤业                       4.350   -3.33     162227             3.372      -6.84
 华能国际                      34.620   -0.09      22599             6.710       0.30
 南方航空                      36.430    5.29      17293             5.648       0.15
 东方航空                      28.000    3.13      15892             4.341      -1.33
 中芯国际                       5.130   -0.58       1396             0.795      -0.57
 （完） 

 (整理 梁慧仪)

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