《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月21日

路透香港12月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美 元=7.7525港元 ) 美国股市周五连续第二日收跌，道琼工业指数 收跌367.29点，或2.1%，至17,128.55点；受 累于投资人对油价下滑、全球市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的反应等一系列忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 102.220 1.26 74538 7.925 0.95 中国铝业 7.810 0.51 79871 2.422 2.19 中国移动 56.610 -0.86 288516 87.774 -0.37 中国人寿 16.410 0.61 246014 25.444 -0.02 中石油 66.660 1.17 193855 5.168 1.53 中石化 59.740 0.03 40804 4.631 0.25 汇丰控股 39.280 -0.78 2472596 60.904 -0.97 中电信 46.480 0.56 20285 3.603 -0.18 中国联通 12.310 0.65 219240 9.543 -0.59 兖州煤业 4.350 -3.33 162227 3.372 -6.84 华能国际 34.620 -0.09 22599 6.710 0.30 南方航空 36.430 5.29 17293 5.648 0.15 东方航空 28.000 3.13 15892 4.341 -1.33 中芯国际 5.130 -0.58 1396 0.795 -0.57 （完） (整理 梁慧仪)