《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月21日

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透香港12月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美 元=7.7525港元 ) 美国股市周五连续第二日收跌，道琼工业指数 收跌367.29点，或2.1%，至17,128.55点；受 累于投资人对油价下滑、全球市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的反应等一系列忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 102.220 1.26 74538 7.925 0.95 中国铝业 7.810 0.51 79871 2.422 2.19 中国移动 56.610 -0.86 288516 87.774 -0.37 中国人寿 16.410 0.61 246014 25.444 -0.02 中石油 66.660 1.17 193855 5.168 1.53 中石化 59.740 0.03 40804 4.631 0.25 汇丰控股 39.280 -0.78 2472596 60.904 -0.97 中电信 46.480 0.56 20285 3.603 -0.18 中国联通 12.310 0.65 219240 9.543 -0.59 兖州煤业 4.350 -3.33 162227 3.372 -6.84 华能国际 34.620 -0.09 22599 6.710 0.30 南方航空 36.430 5.29 17293 5.648 0.15 东方航空 28.000 3.13 15892 4.341 -1.33 中芯国际 5.130 -0.58 1396 0.795 -0.57 （完） (整理 梁慧仪)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64