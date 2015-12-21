中国个股：中信国安拟投入至多4亿美元参与奇虎360私有化

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月21日 - 继电广传媒 之后，又有一家A股公司计划参与奇虎360 的私有化计划。中信国安信息产业股份有限公司 周一公告称，拟通过控股子公司西藏国安睿博投资管理公司发起的有限合伙基金参与奇虎的私有化计划，投资金额不超过4亿美元。
公告显示，中信国安将与其他投资者共同向特殊目的公司进行股权投资，先行支付认购额度的3%给特殊目的公司。
奇虎360上周五表示，已同意被投资者联盟以约93亿美元收购，其中包括承担约16亿美元的债务。
中信国安指出，本次投资有利于公司发挥既有优势且顺应互联网发展趋势，打造网络互联互通互动、内容交流共享和用户资源整合的平台的发展思路，有利于公司的长远发展。同时，公司可以此为契机加强与奇虎360在技术、业务等领域的合作，加速推动公司发展，并分享奇虎360业务成长带来的价值。公司预计本次投资将取得良好的投资效益。
中信国安自6月底开始持续停牌，因筹划重大事项，停牌前收报23.57元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。