《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日

**上海证券报**

--大洲兴业 重组预案称，拟置出现有有色金属采选业务等资产，以44亿元人民币置入亚中物流100%股权，并以不低于11.95元/股，向广汇集团等定向增发配套融资至多24亿。交易完成后，公司将转型成为商贸物流类企业，控股股东变更为广汇集团。

--基因测序行业龙头--华大基因首次公开发行(IPO)预披露文件显示，拟公开发行不低于4,000万股，募投建设云服务生态系统等五大项目共需资金17.32亿元。

--金风科技 公告，截至上周五(18日)，安邦集团及旗下安邦人寿、和谐保险、安邦养老等已合计持有金风科技普通股股票27,355万股，占公司总股本的10%。

--文峰股份 称，因未披露陆永敏代大股东文峰集团持有公司股票事项，证监会决定对此进行调查。据悉，陆永敏现持有公司2.75亿股，持股比例为14.88%，与徐翔母亲郑素贞的持股比例相同，同为公司第二大股东。

**证券时报**

--12月20日11时40分许，深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业园发生山体滑坡，附近西气东输管道发生爆炸。经了解，欧菲光 等六家上市公司处于同区，但均不在事故现场。

--无人机龙头--大疆创新公关总监王帆表示，三至五年内没有在国内或者国外上市的计划。

--日前，证监会和央行共同出台了货币市场基金监督管理办法。易方达基金管理公司副总裁马骏表示，新办法本质是让货币基金回归现金流动性管理工具的本源，在新办法实施后，整个市场的系统性风险将大幅降低。

**第一财经日报**

--国联安基金管理公司上周发布基金合同终止与财产清算公告，该公司旗下一只名为国联安中债信用债指数增强型发起式基金，作为成立于2012年的第一批发起式基金，历经三年，规模由成立之初的4.72亿元剧降至清盘前的0.19亿元，缩水比例约为96%。(完)