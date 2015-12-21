《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**上海证券报**
--大洲兴业 重组预案称，拟置出现有有色金属采选业务等资产，以44亿元人民币置入亚中物流100%股权，并以不低于11.95元/股，向广汇集团等定向增发配套融资至多24亿。交易完成后，公司将转型成为商贸物流类企业，控股股东变更为广汇集团。
--基因测序行业龙头--华大基因首次公开发行(IPO)预披露文件显示，拟公开发行不低于4,000万股，募投建设云服务生态系统等五大项目共需资金17.32亿元。
--金风科技 公告，截至上周五(18日)，安邦集团及旗下安邦人寿、和谐保险、安邦养老等已合计持有金风科技普通股股票27,355万股，占公司总股本的10%。
--文峰股份 称，因未披露陆永敏代大股东文峰集团持有公司股票事项，证监会决定对此进行调查。据悉，陆永敏现持有公司2.75亿股，持股比例为14.88%，与徐翔母亲郑素贞的持股比例相同，同为公司第二大股东。
**证券时报**
--12月20日11时40分许，深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业园发生山体滑坡，附近西气东输管道发生爆炸。经了解，欧菲光 等六家上市公司处于同区，但均不在事故现场。
--无人机龙头--大疆创新公关总监王帆表示，三至五年内没有在国内或者国外上市的计划。
--日前，证监会和央行共同出台了货币市场基金监督管理办法。易方达基金管理公司副总裁马骏表示，新办法本质是让货币基金回归现金流动性管理工具的本源，在新办法实施后，整个市场的系统性风险将大幅降低。
**第一财经日报**
--国联安基金管理公司上周发布基金合同终止与财产清算公告，该公司旗下一只名为国联安中债信用债指数增强型发起式基金，作为成立于2012年的第一批发起式基金，历经三年，规模由成立之初的4.72亿元剧降至清盘前的0.19亿元，缩水比例约为96%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。