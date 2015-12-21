《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月21日

*工商时报：

--不让陆资抢买科技股专美于前，据了解，以凯雷、摩根士丹利（MSPE）、KKR、黑石为首的国际大咖私募基金，近期锁定台湾优质非科技股探询，并开出本益比低于15倍、董监持股比率低于15%、现金收益率高于5%，与不要有政府持股、不要金融与生技股等条件，准备进场并购。

--来自马来西亚的基汇资本（Gaw Capital Partners），近日砸下约50亿台币，收购美南浸信会（Southern Baptist Convention、简称SBC）在台湾的三笔不动产，创下今年外资在台购置不动产第二大手笔纪录。

--行政院周四院会将讨论明年的总体经济目标，国发会今天将先在委员会通过，设定目标值预估可能在2-2.5%目标区间。国发会主委杜紫军表示，明年经济成长率全球估计至少有2%，明年经济比今年好，全年消费者物价指数应低于1%。

*经济日报：

--台股本益比低，上市柜公司面临被并购危机，纷纷向金管会求援。为避免台股被边缘化，金管会将从四层面着手检讨，包括股市税制、外资交易便利性与国际接轨等，让台股价量齐扬，提升竞争力。

--安泰银行 启动公开招亲，主动邀请中信金 、富邦金 、国票金 、远东银 进行实地查核。不过，四家机构一致指出，对安泰银的授信品质有疑虑，加上售价太高，此案实际已经触礁。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。