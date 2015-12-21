《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
*工商时报：
--不让陆资抢买科技股专美于前，据了解，以凯雷、摩根士丹利（MSPE）、KKR、黑石为首的国际大咖私募基金，近期锁定台湾优质非科技股探询，并开出本益比低于15倍、董监持股比率低于15%、现金收益率高于5%，与不要有政府持股、不要金融与生技股等条件，准备进场并购。
--来自马来西亚的基汇资本（Gaw Capital Partners），近日砸下约50亿台币，收购美南浸信会（Southern Baptist Convention、简称SBC）在台湾的三笔不动产，创下今年外资在台购置不动产第二大手笔纪录。
--行政院周四院会将讨论明年的总体经济目标，国发会今天将先在委员会通过，设定目标值预估可能在2-2.5%目标区间。国发会主委杜紫军表示，明年经济成长率全球估计至少有2%，明年经济比今年好，全年消费者物价指数应低于1%。
*经济日报：
--台股本益比低，上市柜公司面临被并购危机，纷纷向金管会求援。为避免台股被边缘化，金管会将从四层面着手检讨，包括股市税制、外资交易便利性与国际接轨等，让台股价量齐扬，提升竞争力。
--安泰银行 启动公开招亲，主动邀请中信金 、富邦金 、国票金 、远东银 进行实地查核。不过，四家机构一致指出，对安泰银的授信品质有疑虑，加上售价太高，此案实际已经触礁。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。