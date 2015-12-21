中港个股：复星医药旗下亚能生物拟在香港主板发行H股并上市

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月21日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司 周一公告称，拟分拆旗下亚能生物技术（深圳）有限公司在香港联交所主板首次公开发行H股并上市，预计发行4,000万股股份（不含15%超额配售权），约占扩大后股本的25%。
公告称，若全部行使超额配售权，新发行股份数量达4,600万股，约占扩大后总股本的27.7%。
亚能生物计划本次H股募集资金用途主要为：扩大产能、产品研发、销售渠道建设及并购业务等，具体包括外购土地及生产厂房建设；分子诊断产品研发投入；扩张销售渠道；并购分子诊断相关业务及资产及补充运营资金。
亚能生物系复星医药旗下医学诊断与医疗器械板块控股子公司，从事体外诊断试剂的研发和生产，主要产品包括HPV基因分型检测试剂盒及地中海贫血基因检测试剂盒，主要用于宫颈癌和地中海贫血等疾病的早期筛查。
复星医药称，由于亚能生物与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性，亚能生物的境外上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响；另一方面，如果亚能生物境外上市成功获得独立融资平台，也有助于其他业务板块通过复星医药直接融资更好地获得发展。
复星医药A上周五收报23.99元人民币，过去一个月累计下跌5.1%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。