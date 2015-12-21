《香港报摘》--经济日报12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 要闻版头条：
--港股踏入10年来首次来临的加息时代，两大外资基金宏利资产管理、德意志资产及财富管理均认为，市场短綫走资压力不大，惟后市走向将系于中国经济、油价及人民币滙率三大指标；美股上周五急挫，预期大市短綫考验21,500关。
* 其他：
--与长和 主席李嘉诚关系密切的维港投资掌舵人、李嘉诚基金会董事周凯旋日前接受访问时揭李嘉诚面对撤资风波背后＂秘辛＂，她指87岁的李嘉诚发声明翌日就远赴美国接受手术，并透露李嘉诚手术前夕突然从病床上坐起，指着儿子说：＂不论自己有什么事，基金会逾八成项目都要聚焦大中华。＂
--万科企业 与宝能系股权之争有新发展，盛传万科已向中粮集团等集资300亿元人民币。不过，中粮董事长宁高宁昨表示，集团将不会参与万科的增发，称＂没这事＂。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。