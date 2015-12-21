《香港报摘》--经济日报12月21日

--港股踏入10年来首次来临的加息时代，两大外资基金宏利资产管理、德意志资产及财富管理均认为，市场短綫走资压力不大，惟后市走向将系于中国经济、油价及人民币滙率三大指标；美股上周五急挫，预期大市短綫考验21,500关。

--与长和 主席李嘉诚关系密切的维港投资掌舵人、李嘉诚基金会董事周凯旋日前接受访问时揭李嘉诚面对撤资风波背后＂秘辛＂，她指87岁的李嘉诚发声明翌日就远赴美国接受手术，并透露李嘉诚手术前夕突然从病床上坐起，指着儿子说：＂不论自己有什么事，基金会逾八成项目都要聚焦大中华。＂