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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 08:43 BJT

国际油市：美国原油逼近2015年新低，因活跃钻机数反弹

“本周美国石油钻机数回升17个(至541)，结束连续四周下滑局面，”高盛表示。

“在低油价环境下钻机数依然增加，表明页岩油生产商有心维持生产水平。这项生产数据回升，反映出美元原油库存增加，此一库存数据劲升至4.91亿桶，为1930年代以来此一时期最高水平，”澳新银行(ANZ)表示。

布兰特原油 下跌0.34美元，至每桶36.54美元；该期约从2014年6月油价开始崩跌以来，已重挫逾三分之二。

全球供应过剩意味着，美国上周宣布原油出口解禁，对油市流动与油价的立即影响不大。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/陈宗琦；审校 许娜/龚芳)

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