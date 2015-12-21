国际油市：美国原油逼近2015年新低，因活跃钻机数反弹

路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
“本周美国石油钻机数回升17个(至541)，结束连续四周下滑局面，”高盛表示。
“在低油价环境下钻机数依然增加，表明页岩油生产商有心维持生产水平。这项生产数据回升，反映出美元原油库存增加，此一库存数据劲升至4.91亿桶，为1930年代以来此一时期最高水平，”澳新银行(ANZ)表示。
布兰特原油 下跌0.34美元，至每桶36.54美元；该期约从2014年6月油价开始崩跌以来，已重挫逾三分之二。
全球供应过剩意味着，美国上周宣布原油出口解禁，对油市流动与油价的立即影响不大。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/陈宗琦；审校 许娜/龚芳)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。