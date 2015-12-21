《香港报摘》--信报12月21日

* 要闻版头条：

--MSCI将重新检视曾被香港证监会点名股权高度集中的公司，或会于明年初直接踢出MSCI指数成分股名单。市场人士认为，股权高度集中的公司，多属市值偏细类型，不担心令指数过于波动。

* 其他：

--据市场消息透露，新鸿基地产 前主席郭炳湘近月与私人银行再有融资安排，估计是再抵押手头持有的新地股份，以获取资金，或再有新发展计划。郭炳湘通过发言人回应指，曾跟多间银行作融资安排，乃平常一般上市公司及私人投资者的做法。

--阿里巴巴 设立的10亿港元＂创业者基金＂早前公布申请条件及详情，其中一项是阿里持股比例不多于50%。对于有初创公司质疑阿里占股比例过高，创业者基金总干事周骆美琪澄清，会跟随行规，一般只占股20%至30%。

--中国金舖龙头老凤祥继续高价逆市抢舖，早前以210万港元承租的旺角弥敦道三层旗舰巨舖，上周三开始试业；另外上水广场舖亦最快本月底开张。老凤祥首席发言人王恩生表示，目标五年内最多开20间分店。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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