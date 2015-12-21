《香港报摘》--信报12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 要闻版头条：
--MSCI将重新检视曾被香港证监会点名股权高度集中的公司，或会于明年初直接踢出MSCI指数成分股名单。市场人士认为，股权高度集中的公司，多属市值偏细类型，不担心令指数过于波动。
* 其他：
--据市场消息透露，新鸿基地产 前主席郭炳湘近月与私人银行再有融资安排，估计是再抵押手头持有的新地股份，以获取资金，或再有新发展计划。郭炳湘通过发言人回应指，曾跟多间银行作融资安排，乃平常一般上市公司及私人投资者的做法。
--阿里巴巴 设立的10亿港元＂创业者基金＂早前公布申请条件及详情，其中一项是阿里持股比例不多于50%。对于有初创公司质疑阿里占股比例过高，创业者基金总干事周骆美琪澄清，会跟随行规，一般只占股20%至30%。
--中国金舖龙头老凤祥继续高价逆市抢舖，早前以210万港元承租的旺角弥敦道三层旗舰巨舖，上周三开始试业；另外上水广场舖亦最快本月底开张。老凤祥首席发言人王恩生表示，目标五年内最多开20间分店。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。