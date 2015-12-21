《台湾重要政经日程》--12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
=====================今日重要政经消息============================== 12/21(一) --09:00 2015台湾航空产业论坛。 --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年减5.3%。 --17:00 国家发展委员会第21次委员会议会后记者会。 =================================================================== 12/22(二) --08:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.79%。 --宏利投信2016年投资展望记者会。 12/23(三) --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月年跌6.15%。 12/24(四) --1620 央行公布11月M2年增率，上月年增6.58%。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/1(五) --元旦金融市场休市一日。 1/5(二) --16:20 央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。 1/8(五) --08:30 主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。 --16:00 财政部公布12月出口金额年变动率，上月年减16.9%。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 1/30(六) --弹性放假，金融市场开市一日。 2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。