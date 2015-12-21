美洲金融：波多黎各PRIFA债料将于1月1日违约--报导

路透12月18日 - 当地报纸引述相关官员的说法报导称，波多黎各基础建设融资局(Infrastructure Finance Authority/PRIFA)债券在1月1日的偿付料将出现违约。

根据Caribbean Business报纸报导，政府开发银行(Government Development Bank)总裁Melba Acosta称，“的确可以说PRIFA将无法履行1月1日的偿付义务。”

报导指出，Acosta上述回应是针对前一日记者问到的一笔3,590万美元偿付款项。

“很有可能无法履行偿付义务，”Acosta称。

包括PRIFA债务在内，波多黎各在1月1日需偿付的款项约为10亿美元。

波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla本周稍早表示，波多黎各“没钱”，不在1月就会在5月违约。

Caribbean Business的另一篇报导指出，Acosta表示，Garcia Padilla的团队准备在年底前与债权人沟通有关债务重组事宜。