中国社会：深圳发生山体滑坡造成59人失联、暂不会有再次滑坡危险

路透北京12月21日 - 新华社周一报导称，周日(20日)11时40分许，广东深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业园发生山体滑坡，附近西气东输管道发生爆炸，滑坡造成59人失联、33栋建筑被毁。地质专家和结构专家已对现场进行评估，暂时不会有再次滑坡危险，当地政府部门目前仍在冒雨救援。

深圳市应急办主任杨峰周日晚在新闻发布会上表示，经初步核查，此次滑坡事件造成失联人员５９人，３３栋建筑物被掩埋或不同程度损害。