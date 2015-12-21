中国社会：深圳发生山体滑坡造成59人失联、暂不会有再次滑坡危险

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月21日 - 新华社周一报导称，周日(20日)11时40分许，广东深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业园发生山体滑坡，附近西气东输管道发生爆炸，滑坡造成59人失联、33栋建筑被毁。地质专家和结构专家已对现场进行评估，暂时不会有再次滑坡危险，当地政府部门目前仍在冒雨救援。
深圳市应急办主任杨峰周日晚在新闻发布会上表示，经初步核查，此次滑坡事件造成失联人员５９人，３３栋建筑物被掩埋或不同程度损害。
现场救援指挥部20日２１时消息称，地质专家和结构专家已对现场进行评估，暂时不会有再次滑坡危险。消防部队分２５个搜救小组对现场已进行了两轮全面搜救，目前发现３处有生命迹象的地方，正在进行进一步确认和搜救。（完） (发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。