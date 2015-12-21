《香港报摘》--其他报纸重要消息12月21日

* 明报：

--结好控股 昨日成立一间地产经纪＂结好置业＂，公司主席洪汉文表示，虽然楼市不振，惟淡市才有商机，现正物色合适物业投资机会，并指分拆金融业务上市后，未来结好控股将以按揭借贷与地产投资等业务为主。

* 苹果日报：

--旅游网站Zuji香港区行政总裁黄泽礼指，与发达国家比较，网上旅行社在香港仍属起步阶段，但随着网购普及，加上竞争对手增加，预期OTA市占率两年后大增一倍至逾40%。

* 星岛日报：

--大悦城地产 主席周政表示，公司早已定下未来目标，五年内增至20座大悦城，本月开幕的上海大悦城二期投资逾160亿港元，为集团旗下最大型及投资额度最高的城市综合体及商业物业。

--本港今年新股集资额创近四年新高，但主板新股上市后表现惨情，至今仅有28只仍企稳招股价以上，近65%已经破底，当中逾半数更跌逾20%。

* 东方日报：

--云南水务 公布，向云南正晓电缆收购其环保投资公司60%的股份，总代价3亿元人民币。该目标公司主要业务为医疗废物处理、环保领域技术谘询、技术服务、技术开发以及环保材料、环保设备、电线电缆销售等。

* 文汇报：

--入驻前海港货中心的中邮电商，其集团CEO陈启成称，将借助前海向珠三角和全国力推跨境电商业务，满足内地消费者的巨大需求；未来将在内地多个城市设体验店。（完）