《香港报摘》--其他报纸重要消息12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 明报：
--结好控股 昨日成立一间地产经纪＂结好置业＂，公司主席洪汉文表示，虽然楼市不振，惟淡市才有商机，现正物色合适物业投资机会，并指分拆金融业务上市后，未来结好控股将以按揭借贷与地产投资等业务为主。
* 苹果日报：
--旅游网站Zuji香港区行政总裁黄泽礼指，与发达国家比较，网上旅行社在香港仍属起步阶段，但随着网购普及，加上竞争对手增加，预期OTA市占率两年后大增一倍至逾40%。
* 星岛日报：
--大悦城地产 主席周政表示，公司早已定下未来目标，五年内增至20座大悦城，本月开幕的上海大悦城二期投资逾160亿港元，为集团旗下最大型及投资额度最高的城市综合体及商业物业。
--本港今年新股集资额创近四年新高，但主板新股上市后表现惨情，至今仅有28只仍企稳招股价以上，近65%已经破底，当中逾半数更跌逾20%。
* 东方日报：
--云南水务 公布，向云南正晓电缆收购其环保投资公司60%的股份，总代价3亿元人民币。该目标公司主要业务为医疗废物处理、环保领域技术谘询、技术服务、技术开发以及环保材料、环保设备、电线电缆销售等。
* 文汇报：
--入驻前海港货中心的中邮电商，其集团CEO陈启成称，将借助前海向珠三角和全国力推跨境电商业务，满足内地消费者的巨大需求；未来将在内地多个城市设体验店。（完）
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。