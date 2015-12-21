永安期货：中国期指空头长期占优局面扭转

经历了前一周的盘整行情之后，上周市场由跌转升，特别是在美联储加息靴子落地之后，市场出现加速上涨迹象，期指三个品种全线回升。IF、IH及IC主力合约上周分别上涨3.22%、2.66%及3.78%。基差方面，由于交割日到来，近月合约基差迅速收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水63.1、25.84及211.8点。