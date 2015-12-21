永安期货：中国期指空头长期占优局面扭转

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月21日 - 以下内容节选自12月21日的《期货日报》：
经历了前一周的盘整行情之后，上周市场由跌转升，特别是在美联储加息靴子落地之后，市场出现加速上涨迹象，期指三个品种全线回升。IF、IH及IC主力合约上周分别上涨3.22%、2.66%及3.78%。基差方面，由于交割日到来，近月合约基差迅速收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水63.1、25.84及211.8点。
主力持仓方面，受交易规则限制，上周市场移仓缓慢，多空主力持续减仓。其中IF多空减仓幅度均在3,000手之上，净多持仓仅9手，双方力量趋于平衡；IH主力持仓相对稳定，多空持仓分别下降441手和211手，双方持仓均维持在8,000手上下，净持仓转空，净空持仓为161手；IC多头减仓近3,000手，空头减仓2,300手，净空持仓增至877手。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
(整理 路透中文部) (发稿 吴云凌; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。