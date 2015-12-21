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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 08:47 BJT

永安期货：中国期指空头长期占优局面扭转

路透北京12月21日 - 以下内容节选自12月21日的《期货日报》：

经历了前一周的盘整行情之后，上周市场由跌转升，特别是在美联储加息靴子落地之后，市场出现加速上涨迹象，期指三个品种全线回升。IF、IH及IC主力合约上周分别上涨3.22%、2.66%及3.78%。基差方面，由于交割日到来，近月合约基差迅速收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水63.1、25.84及211.8点。

主力持仓方面，受交易规则限制，上周市场移仓缓慢，多空主力持续减仓。其中IF多空减仓幅度均在3,000手之上，净多持仓仅9手，双方力量趋于平衡；IH主力持仓相对稳定，多空持仓分别下降441手和211手，双方持仓均维持在8,000手上下，净持仓转空，净空持仓为161手；IC多头减仓近3,000手，空头减仓2,300手，净空持仓增至877手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

(整理 路透中文部) (发稿 吴云凌; 审校 杨淑祯)

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