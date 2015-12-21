中国金融：北京大学互联网金融发展指数显示2014年以来增速每年翻番

路透北京12月21日 - 中国北京大学互联网金融中心发布中国首个互联网金融指数——“北京大学互联网金融发展指数”，显示2014年以来中国互联网金融以每年翻番的态势高速发展，但增速不稳定，且分业务发展指数差异明显。

该指数包括全国总指数、分业务指数、分属性指数、分地区指数，以及分地区分业务指数。截至2015年9月，全国互联网金融发展指数达到了316.3，是2014年1月份基期的3.2倍。

相关人士在周日的指数发布会上表示，2015年以来，互联网金融发展指数与部分宏观经济指标具有较高相关性，显示互联网金融并不能脱离实体经济而独立发展，也不会走出一个与传统金融完全不同的路径，而是对传统金融的有益补充。

中国央行货币政策委员、北京大学互联网金融研究中心主任黄益平说：“过去30年中国金融规模较大，但政府对金融体系运作的干预较多，使得金融服务明显供给不足，中小企业、老百姓没有得到很好的金融服务，这给中国的互联网金融提供了很多好的机会。”