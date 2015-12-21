中国金融：北京大学互联网金融发展指数显示2014年以来增速每年翻番

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月21日 - 中国北京大学互联网金融中心发布中国首个互联网金融指数——“北京大学互联网金融发展指数”，显示2014年以来中国互联网金融以每年翻番的态势高速发展，但增速不稳定，且分业务发展指数差异明显。
该指数包括全国总指数、分业务指数、分属性指数、分地区指数，以及分地区分业务指数。截至2015年9月，全国互联网金融发展指数达到了316.3，是2014年1月份基期的3.2倍。
相关人士在周日的指数发布会上表示，2015年以来，互联网金融发展指数与部分宏观经济指标具有较高相关性，显示互联网金融并不能脱离实体经济而独立发展，也不会走出一个与传统金融完全不同的路径，而是对传统金融的有益补充。
中国央行货币政策委员、北京大学互联网金融研究中心主任黄益平说：“过去30年中国金融规模较大，但政府对金融体系运作的干预较多，使得金融服务明显供给不足，中小企业、老百姓没有得到很好的金融服务，这给中国的互联网金融提供了很多好的机会。”
指数显示，互联网支付发展指数与互联网货币基金发展指数增长相对缓慢，而互联网保险发展指数和互联网投资发展指数相对较高。同时，分地区的互联网金融发展指数与地区经济发展水平联系紧密。（完） (发稿 马蓉/张晓翀; 审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。