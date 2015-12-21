万达期货：上期有色金属指数面临压力，有色全线转强为时尚早

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自12月21日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数面临压力，出现回调，报收于2041.13点，较前一周下跌9.17点。其中，铜、锌、铅价格回调幅度相对较大，铝价表现相对偏强。
从基本面来看，联合减产出现，收储传闻不断，供应端变化对价格的支撑存在，但需求端暂无明显改善。就铜而言，2016年，国内冶炼企业加工费有所回调，TCC/RC为97.35美元/吨和9.735美分/磅。加工费降低将导致国内冶炼企业生产热情有所下降，供应过剩程度将会有所改善，市场是否会出现短缺，仍需观察供应端的变化幅度以及需求端的恢复状况。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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