万达期货：上期有色金属指数面临压力，有色全线转强为时尚早

从基本面来看，联合减产出现，收储传闻不断，供应端变化对价格的支撑存在，但需求端暂无明显改善。就铜而言，2016年，国内冶炼企业加工费有所回调，TCC/RC为97.35美元/吨和9.735美分/磅。加工费降低将导致国内冶炼企业生产热情有所下降，供应过剩程度将会有所改善，市场是否会出现短缺，仍需观察供应端的变化幅度以及需求端的恢复状况。(完)