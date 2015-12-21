中港个股：安邦保险两周内再度举牌金风科技，持股增至10%

路透上海12月21日 - 在12月8日公告首次举牌后，中国大型保险公司安邦保险集团近日再次举牌风电设备制造商--金风科技 。截止上周五，安邦保险集团及其旗下公司共持有金风科技10%股份，较上次举牌时增加了5%股份。

安邦保险在权益变动书中指出，再次举牌金风科技是出于对该公司未来发展前景的看好。未来12个月内，将根据股市整体状况和金风科技的发展及股票价格等因素，决定何时增持金风科技及具体增持比例。

公告显示，截止上周五，安邦保险及旗下安邦人寿、和谐健康和安邦养老合计持有金风科技A股和H股2亿7,355.4万股，较上次举牌增加1.368亿股。

此前安邦保险在境内外多次出手收购，国家涵盖美国、加拿大、葡萄牙和日本等。近日香港上市的房地产商--远洋地产 公告，中国安邦保险已成为其第二大股东，持股约20.5%。