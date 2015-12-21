中港个股：安邦保险两周内再度举牌金风科技，持股增至10%

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月21日 - 在12月8日公告首次举牌后，中国大型保险公司安邦保险集团近日再次举牌风电设备制造商--金风科技 。截止上周五，安邦保险集团及其旗下公司共持有金风科技10%股份，较上次举牌时增加了5%股份。
安邦保险在权益变动书中指出，再次举牌金风科技是出于对该公司未来发展前景的看好。未来12个月内，将根据股市整体状况和金风科技的发展及股票价格等因素，决定何时增持金风科技及具体增持比例。
公告显示，截止上周五，安邦保险及旗下安邦人寿、和谐健康和安邦养老合计持有金风科技A股和H股2亿7,355.4万股，较上次举牌增加1.368亿股。
此前安邦保险在境内外多次出手收购，国家涵盖美国、加拿大、葡萄牙和日本等。近日香港上市的房地产商--远洋地产 公告，中国安邦保险已成为其第二大股东，持股约20.5%。
金风科技A股上周五收报20.88元，过去一个月上涨31.32%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。