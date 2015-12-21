香港金融：加息反应虽难测，惟香港有能力应付资金大进大出--财政司长

路透香港12月21日 - 香港财政司司长曾俊华表示，从过去三次美国主要加息周期开展前后，香港经济和金融市场对加息的反应是相当难测，因利率只是影响环球经济的其中一个因素；香港作为外向型的经济体，容易受到外围情况影响，但现时香港的经济基调良好，金融体系成熟稳健，絶对有能力应付资金大进大出。

曾俊华在其个人网志撰文称，美国对上三次主要加息周期，分别是1994年至1995年初、1999年至2000年以及2004年至2006年。香港的经济在每次美国加息之后的表现亦不一致。比较上述三次美国加息开展前后四个季度本港经济的平均增长，就会发现美国加息后本港经济曾经有所放缓，但亦试过有改善或保持平稳。本港股市也有类似的情况，1994年美国加息开展后六个月内，恒生指数 反覆下跌；但在1999年和2004年美国加息开展后六个月，恒生指数则比加息前有所上升。

＂这些数据说明，经济和金融市场对加息的反应是相当难测。美国息口只是影响环球经济的其中一个因素。＂他说，由于每次加息的速度和幅度不一，当时环球经济的状况以及市场对联储局行动的预期也不一样，因此每次加息所带来的影响也不尽相同。

曾俊华表示，联储局上周宣布加息属市场意料之内，但未来联储局的加息步伐却仍有不少变数。以外，过去几年美国和欧洲等先进经济体连番推行量宽措施，导致资金泛滥，大量资金流往各地市场寻找更高回报。自2008年起流入香港的资金累计达1,300亿美元，同时亦有更多资金流进新兴市场，为这些市场带来一定的资产泡沫风险。

＂我们要密切留意本地资产价格会否出现大幅波动，波及本地消费和投资意欲，减慢经济增长的动力。但无论如何，现时香港的经济基调良好，以我们成熟稳健的金融体系，我们絶对有能力应付资金大进大出。＂他指出。（完）

曾俊华网志（here） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)