东海期货：郑商所易盛农期指数近期难有大幅上涨，权重品种仍显低迷

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自12月21日的《期货日报》：
上周，易盛农期指数在前期低点位置附近受到支撑，展开小幅反弹，截至上周五，报收于998.89点。
白糖维持高位震荡走势，主要因巴西产量预期下调，明年全球供应收紧，原糖止跌企稳。国内方面，新榨季甘蔗收购价格提高支撑糖价，同时随着榨季开始，新糖上市量也在逐步增加。虽然12月是白糖消费旺季，但今年春节现货采购目前仍未启动。预计白糖将维持震荡偏强走势。
菜粕反弹遇阻，上周四跌幅较大，但周五收复跌幅，成交放量，凸显市场分歧较大。一方面，进入冬季，水产饲料需求下降，市场买兴不高，菜粕库存上升，加上豆粕、DDGS等替代品蚕食菜粕的市场份额，限制了菜粕价格的上升空间。另一方面，市场传闻中国将对进口美国DDGS进行反倾销调查，一旦立案，明年DDGS进口量将大幅下降，国内DDGS价格有望上涨，进而提振菜粕价格。预计短期内菜粕震荡将加剧。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。