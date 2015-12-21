东海期货：郑商所易盛农期指数近期难有大幅上涨，权重品种仍显低迷

以下内容节选自12月21日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数在前期低点位置附近受到支撑，展开小幅反弹，截至上周五，报收于998.89点。

白糖维持高位震荡走势，主要因巴西产量预期下调，明年全球供应收紧，原糖止跌企稳。国内方面，新榨季甘蔗收购价格提高支撑糖价，同时随着榨季开始，新糖上市量也在逐步增加。虽然12月是白糖消费旺季，但今年春节现货采购目前仍未启动。预计白糖将维持震荡偏强走势。

菜粕反弹遇阻，上周四跌幅较大，但周五收复跌幅，成交放量，凸显市场分歧较大。一方面，进入冬季，水产饲料需求下降，市场买兴不高，菜粕库存上升，加上豆粕、DDGS等替代品蚕食菜粕的市场份额，限制了菜粕价格的上升空间。另一方面，市场传闻中国将对进口美国DDGS进行反倾销调查，一旦立案，明年DDGS进口量将大幅下降，国内DDGS价格有望上涨，进而提振菜粕价格。预计短期内菜粕震荡将加剧。(完)

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