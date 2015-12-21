永安期货：大连铁矿石期货近期的反弹行情为市场创造了新的下跌空间

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自12月21日的《期货日报》：
自9月中旬以来，铁矿石期货价格连创新低，下行趋势明显，其间虽不乏短暂反弹，但是行情终究难改颓势。近日，铁矿石1601合约与1605合约双双自12月10日的历史低位连续上涨，市场浮想联翩。然而当前市场多空交织，博弈较为剧烈，预计短期内铁矿石反弹幅度受限，中长期则将转入底部宽幅震荡，且在此过程中铁矿石价格重心仍将下移。
目前现货基本面并无明显变化，绝大多数钢厂每生产一天便亏损一天。行业严冬已至，一些钢厂为求生存，甚至选择将易于变现、流动性高于成材的港口矿石船货售出，以补充宝贵的现金流，避免资金链断裂。这一行为除进一步加剧本已严重的供求矛盾外，还造成了市场恐慌情绪蔓延，并导致铁矿石1601合约前期的快速下行。即便目前盘面出现反弹，但现货市场供应压力仍未得到实质性缓解。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。