永安期货：大连铁矿石期货近期的反弹行情为市场创造了新的下跌空间

自9月中旬以来，铁矿石期货价格连创新低，下行趋势明显，其间虽不乏短暂反弹，但是行情终究难改颓势。近日，铁矿石1601合约与1605合约双双自12月10日的历史低位连续上涨，市场浮想联翩。然而当前市场多空交织，博弈较为剧烈，预计短期内铁矿石反弹幅度受限，中长期则将转入底部宽幅震荡，且在此过程中铁矿石价格重心仍将下移。

目前现货基本面并无明显变化，绝大多数钢厂每生产一天便亏损一天。行业严冬已至，一些钢厂为求生存，甚至选择将易于变现、流动性高于成材的港口矿石船货售出，以补充宝贵的现金流，避免资金链断裂。这一行为除进一步加剧本已严重的供求矛盾外，还造成了市场恐慌情绪蔓延，并导致铁矿石1601合约前期的快速下行。即便目前盘面出现反弹，但现货市场供应压力仍未得到实质性缓解。(完)