全球金市：黄金坚守涨势，因股市和美元疲软

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
在美股挫跌后，亚股周一开低，然由于本周有多日为假期，投资者兴致缺缺，使得跌势受限。
金价上周四挫跌2%，创下五个月来最大单日跌幅，因美联储实施近十年来的首次升息。
外界担心未来持续升息的阴霾料将打击无息黄金的需求，而这可能抑制金价升势。
路透调查显示，三分之二的受访分析师预计美联储未来三个月会再次升息，不过很多分析师认为明年利率上调的速度不会像决策者暗示的那样快。
金价仍和上周创下的近六年低位1,047.25相去不远。根据技术分析师，金价若跌破12月初低位1,045美元，可能重探1,000美元，为六年来首见。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，上周投机客户的黄金净空仓增加7,793口至21,881口，超过两周前创下的纪录高位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五表示，黄金持仓量增加2.98%至648.92吨，为两个月来首次增加。
但上周总资产已降至七年低位。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。