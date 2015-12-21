中港个股：交行十三五将建一批利润1亿美元左右的海外行--董事长

路透北京12月21日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 董事长牛锡明表示，“十三五”（2016-2020年）期间，交行将积极打造条块纵横、覆盖全球的业务布局，建设一批资产百亿美元、利润1亿美元左右的海外大行，服务中资企业“走出去”。

中国金融时报周一刊登对其专访称，交行将加快在P2P（点对点）、众筹等互联网金融领域的业务布局，积极争取在期货、资产管理、养老金、证券等领域迈开步伐，推动子公司跻身各自行业和所在市场的主流梯队。