中港个股：交行十三五将建一批利润1亿美元左右的海外行--董事长

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月21日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 董事长牛锡明表示，“十三五”（2016-2020年）期间，交行将积极打造条块纵横、覆盖全球的业务布局，建设一批资产百亿美元、利润1亿美元左右的海外大行，服务中资企业“走出去”。
中国金融时报周一刊登对其专访称，交行将加快在P2P（点对点）、众筹等互联网金融领域的业务布局，积极争取在期货、资产管理、养老金、证券等领域迈开步伐，推动子公司跻身各自行业和所在市场的主流梯队。
同时，围绕“一带一路”战略，交行将通过“申设+并购”方式推进机构布局，依托香港“桥头堡”，把资产管理、金融市场、资产托管三大条线布局到海外。
牛锡明并表示，未来交行在金融创新方面将以“531”工程平台推动产品创新工作落地，探索大数据运用，提升产品创新能力，并建立分行和总行事业部“两条腿”走路的经营模式等。（完） (发稿 马蓉/张晓翀；审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。