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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 09:42 BJT

中港个股：交行十三五将建一批利润1亿美元左右的海外行--董事长

路透北京12月21日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 董事长牛锡明表示，“十三五”（2016-2020年）期间，交行将积极打造条块纵横、覆盖全球的业务布局，建设一批资产百亿美元、利润1亿美元左右的海外大行，服务中资企业“走出去”。

中国金融时报周一刊登对其专访称，交行将加快在P2P（点对点）、众筹等互联网金融领域的业务布局，积极争取在期货、资产管理、养老金、证券等领域迈开步伐，推动子公司跻身各自行业和所在市场的主流梯队。

同时，围绕“一带一路”战略，交行将通过“申设+并购”方式推进机构布局，依托香港“桥头堡”，把资产管理、金融市场、资产托管三大条线布局到海外。

牛锡明并表示，未来交行在金融创新方面将以“531”工程平台推动产品创新工作落地，探索大数据运用，提升产品创新能力，并建立分行和总行事业部“两条腿”走路的经营模式等。（完） (发稿 马蓉/张晓翀；审校 张喜良)

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