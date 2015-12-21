华能资本：沪胶期货受均线束缚

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自12月21日的《期货日报》：
上周，沪胶期货1605合约呈现窄幅震荡模式，虽依托下方20日均线，未出现大幅回撤，但面对上方40日均线的压迫，反弹空间也十分有限，暗示多空双方力量暂时均衡。
从MACD技术指标来看，近16个交易日均出现红柱，表明在经历过前期“挖坑”行情后，价格触底反弹，表现较为抗跌。此外，DIFF和DEA虽为负值，但指数不断抬升，趋向于零，预示本周沪胶继续表现强势的可能性较大，且有望向上试探10,500元/吨。
操作上，在10,000—10,100元/吨的区域内少量多单参与，止损位设在9,900元/吨，目标位设在10,400元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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