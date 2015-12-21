宝城期货：供给端人为制造利好，郑州动力煤期货短暂回暖

以下内容节选自12月21日的《期货日报》：

11月下旬以来，秦皇岛港煤炭库存自高位回落，近两周更是加速下降。与此同时，港口锚地船舶数量维持相对较高的水平。秦皇岛港动力煤市场短期供应偏紧，港口交易价格得到支撑。不过，动力煤价格的反弹幅度明显偏小，下游实际需求疲软仍对市场构成压力。

近期，动力煤期货市场涨跌互现，分别反映产业客户和套利资金的博弈结果。自12月16日结算起，动力煤1601合约的交易保证金提高至10%。投机资金陆续离场，接下来将是产业客户的主场，因此1601合约将更加接近现货水平。

动力煤反向套利空间已经缩窄，继续介入的意义不大。虽然动力煤期货主力1605合约短期偏强震荡，但中长期跌势不改，建议趋势投资者耐心等待增持空单的机会。(完)

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