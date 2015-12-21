中国经济：明年仍面临较大下行压力，投资增长可能降至9%左右--报载

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月21日 - 中国经济日报周一报导称，2016年中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落。投资增长可能降至9%左右，投资增速下滑之外，消费可能进入个位数增长，出口略高于今年。
中国经济日报援引发改委经济研究所课题组报告称，其中制造业投资增速可能下降1.5%，房地产投资可能降至零增长，基础设施投资增长可能回落2%。
该报告并指出，2016年宏观政策的重点仍是要把握好稳增长、调结构和防风险的平衡，从供需两侧发力。财政政策建议扩大赤字规模，加大中央国债发债规模，并提高转移支付力度。货币政策建议进一步降息降准。同时加快推进结构性改革，并调动地方积极性。
该报告并称，2015年经济运行的主要问题包括投资增长后劲不足，1-11月份新开工项目计划总投资同比仅增长4.7%，同比下滑8.8%。市场出清困难，工业品出厂价格已经连续45个月负增长，钢铁产能严重过剩。同时就业压力凸显和金融风险加大。
发改委本月早些时候召开新闻发布会称，将简化企业债券审报程序，同时放宽信用优良企业发债指标限制。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。