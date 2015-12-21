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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 09:15 BJT

《全球汇市》美元持稳，圣诞节假期来临前市场交投受抑

美元净多仓由前一周的412.2亿美元降至303.9亿美元，为五周来美元净多仓首次降至400亿美元以下，投资者调整投资组合，不仅反映美联储这次预期内的升息，还反映未来政策前景。

路透周五对120位分析师调查显示，预计美联储3月再次加息，但或许明年调整的速度不会像决策者暗示的那么快。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周六在电台访问广播中表示，欧元区增长率远低于美国，现在考虑跟随美国的脚步升息还太早。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0870 1.0865 0.05 -10.14 1.2097

美元/日圆 121.22 121.20 0.02 1.47 119.68

欧元/日圆 131.77 131.66 0.08 -9.26 144.78

美元/瑞郎 0.9913 0.9925 -0.12 -0.28 0.9941

英镑/美元 1.4908 1.4892 0.11 -4.27 1.5573

美元/加元 1.3954 1.3953 0.01 20.11 1.1618

澳元/美元 0.7156 0.7169 -0.18 -12.39 0.8168

新西兰元/美元 0.6723 0.6724 -0.01 -13.77 0.7797

澳元/日圆 86.750 86.910 -0.18 -11.24 97.750

新西兰元/日圆 81.500 81.520 -0.02 -12.83 93.310

英镑/日圆 180.71 180.53 0.10 -2.76 186.38

澳元/新西兰元 1.0641 1.0625 0.15 1.64 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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