《交易视点》台债仍有机会走多，但须注意获利了结卖压--元大宝来证

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北12月21日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场走向与美国截然不同，在经济出口持续萎缩之下，央行已降息来挽救经济困境，公债殖利率有机会再进一步下滑，五年期公债已创下历史低点，而10年公债尚未触及低位，预期10年期应较有行情往1.025%测试，但须随时注意是否有获利了结卖压出笼。本周预估五年券104/13期 成交区间在0.58%-0.68%，十年券104/12期 则在1.0%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。