《交易视点》台债仍有机会走多，但须注意获利了结卖压--元大宝来证

路透台北12月21日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场走向与美国截然不同，在经济出口持续萎缩之下，央行已降息来挽救经济困境，公债殖利率有机会再进一步下滑，五年期公债已创下历史低点，而10年公债尚未触及低位，预期10年期应较有行情往1.025%测试，但须随时注意是否有获利了结卖压出笼。本周预估五年券104/13期 成交区间在0.58%-0.68%，十年券104/12期 则在1.0%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)