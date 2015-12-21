英国央行：薪资成长缓慢及油价挫跌降低升息急迫性--委员威尔

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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金融市场认为英国央行到2016年底或2017年初才会升息。接受路透调查的多数分析师预估，首度升息将较快来到，可能会在5月，不过上周疲弱的薪资数据，促使部分分析师表示可能将预估推后。
另外就是英国计划对欧盟去留问题公投，若公投结果的不确定性损及投资并令成长放缓的话，这也可能成为英国央行考虑的因素之一。英国政府已表示公投将于未来两年内举行。
在英国央行12月的政策会议上，威尔等八名决策者投票赞成维持利率在0.5%纪录低点。只有一名决策者投票支持升息。
威尔对每日电讯报表示，升息的全面影响在经济面的反应可能“较早一些”发生，快于部分分析师预期的18-24个月。
“这只是让(升息)需求稍微不那么迫切的另一个因素，”他表示。
每日电讯报报导表示，尽管市场对上周美联储近十年来首度升息的冷静反应令人宽慰，但威尔也称，英镑兑欧元升值是一大要素。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 龚芳/李爽)
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