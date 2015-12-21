中国货币市场：大行资金供给有改善七天回购利率下行，MLF现身助增信心

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月21日 - 上周五中国央行进行千亿元中期借贷便利(MLF)后，银行间市场周一大行出资状况出现改善，七天期回购加权利率一度跌近10个基点(bp)，但随后跌幅收窄过半，隔夜品种利率亦因滚动操作需求不减而小涨。
交易员表示，央行维稳意图下，年底前即使还有新股发行等扰动因素，也未从根本上动摇稳定的流动性预期。目前来看，惟以信用债为抵押借入跨年资金可能略有难度，若想以好价格成交，需要提前布局。
北京一银行交易员称，“MLF肯定有用啊，大行现在出钱还可以。用利率债(抵押)借，七天基本加权成交。”
上周有800亿元人民币国库现金定存到期，但当周央行公开市场仅净投放100亿元。随着大型银行出资减少，市场流动性稍趋紧。在此情况下，央行上周五进行了1,000亿元中期借贷便利(MLF)，期限六个月，利率持平于3.25%。
年底前最后一批新股发行的八家企业中，七家网上申购日为周三(23日)，一家为周四(24日)。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8321 1.8074 +2.47
七天 2.3082 2.3510 -4.28
14天 2.7417 2.7547 -1.30
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.3300 1.4650 +86.50
七天 2.9500 2.4200 +53.00
14天 3.0050 3.0000 +0.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8400 1.8200 +2.00
七天 2.4900 2.4500 +4.00
14天 2.7400 2.7600 -2.00
Shibor
其中:隔夜 1.8430 1.8160 +2.70
七天 2.3340 2.3180 +1.60
三个月 3.0551 3.0501 +0.50
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。