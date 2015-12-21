中国货币市场：大行资金供给有改善七天回购利率下行，MLF现身助增信心

路透上海12月21日 - 上周五中国央行进行千亿元中期借贷便利(MLF)后，银行间市场周一大行出资状况出现改善，七天期回购加权利率一度跌近10个基点(bp)，但随后跌幅收窄过半，隔夜品种利率亦因滚动操作需求不减而小涨。

交易员表示，央行维稳意图下，年底前即使还有新股发行等扰动因素，也未从根本上动摇稳定的流动性预期。目前来看，惟以信用债为抵押借入跨年资金可能略有难度，若想以好价格成交，需要提前布局。

北京一银行交易员称，“MLF肯定有用啊，大行现在出钱还可以。用利率债(抵押)借，七天基本加权成交。”

上周有800亿元人民币国库现金定存到期，但当周央行公开市场仅净投放100亿元。随着大型银行出资减少，市场流动性稍趋紧。在此情况下，央行上周五进行了1,000亿元中期借贷便利(MLF)，期限六个月，利率持平于3.25%。

年底前最后一批新股发行的八家企业中，七家网上申购日为周三(23日)，一家为周四(24日)。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8321 1.8074 +2.47

七天 2.3082 2.3510 -4.28

14天 2.7417 2.7547 -1.30

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3300 1.4650 +86.50

七天 2.9500 2.4200 +53.00

14天 3.0050 3.0000 +0.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8400 1.8200 +2.00

七天 2.4900 2.4500 +4.00

14天 2.7400 2.7600 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.8430 1.8160 +2.70

七天 2.3340 2.3180 +1.60

三个月 3.0551 3.0501 +0.50