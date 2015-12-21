香港个股：复星国际撤回对BHF Kleinwort Benson价值5亿欧元的竞投

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月21日 - 中国综合型投资企业--复星国际 宣布，决定撤回原有对比利时财富管理集团BHF Kleinwort Benson 价值近5亿欧元的竞投，并已向比利时金融服务和市场管理局（FSMA）提交书面通知。
公司在声明中表示，BHF Kleinwort Benson现有股东之一的Oddo et Cie于上月底宣布，对并非由其持有的BHF Kleinwort Benson所有已发行股份提出现金竞价收购，收购价为每股5.75欧元，较复星国际原来提出的每股5.1欧元为高。
复星国际原来提出按每股5.1欧元，收购约9,760万股BHF Kleinwort Benson股份。公司未有表明撤回竞购的原因，但假如复星增加出价至5.75欧元，则整体竞购价值将由5亿欧元升至5.61亿欧元。
复星国际为BHF Kleinwort Benson的现有最大股东。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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