港报社评：中央＂供给侧改革＂，闯经改地雷阵--经济日报12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
中央经济工作会议惹加力稳经济憧憬，惟中央聚焦于供给侧改革，此实是政策思路大改变，以解供应过剩产生的众多后遗症，但却恐推升经济、金融与社会风险，俨如闯进地雷阵。
中央高层正召开中央经济工作会议，部署明年经济工作，由于近月内地经济未见明显起色，外界关注中央明年会否加码刺激政策，惟中经会已放出风声，将力推＂供给侧改革＂。此实是中央经济政策思路重大改变。
过去中央的经济政策主轴是催谷需求，惟随着需求增长，供应层面膨胀却更急速，产生极大后遗症，包括工业产能过剩、楼市鬼城处处、基建大量重复建设，以至金融业滥贷推升地方债等，更形成大批效益低劣，要依赖政府补贴才能避免破产的＂殭屍企业＂，成经济大炸弹。
故中央力推供给侧改革，正是要化解由供应过剩引发的后遗症。惟此如同闯地雷阵，中央至少面对三风险。
其一，经济风险。内地经济长期依赖投资驱动，惟中央要避免供应过剩不断加剧，难免要严控投资增长；且中央若加快淘汰过剩产能、企业关厂停产，恐令经济下行雪上加霜，明年经济增长要守6.5%底綫，难度更大。
其二，金融风险。近年内地信贷规模猛增，天量资金流向产能过剩行业，惟产能过剩的企业若步向破产倒闭，或削债以进行重组合并，那放贷给这些企业的银行，恐难收回信贷资金，产生大量呆坏帐，如此势推升内地金融风险。
其三，社会风险。过去中央淘汰产能过剩成效不彰，因忧冲击社会稳定。如内地钢铁业产能达12亿吨，每年需求仅约6亿吨，若要大力淘汰过剩产能，那聘用了近300万人的钢铁业，恐要大量裁员。一旦各经济领域都要推供给侧改革，很可能造成新一波工人下岗潮，为社会添不稳定因子。
事实上，中央在中经会前提出四大＂歼灭战＂，即化解过剩产能、降企业成本、去楼市库存、防金融风险。惟推动供给侧改革以化解过剩产能，风险极高，故中央明年应会先打好其他歼灭战，尤其推加快去楼宇库存及降企业成本的措施，以稳经济，至于化解过剩产能等供给侧改革，料将谨慎推进，以防操之过急误触地雷。此亦预视，中央应不会再如过去般，透过猛松货币、大兴土木等力谷需求，以免供给侧改革功亏一篑，故明年以至未来几年，内地经济恐难复见高增长。惟要提升效益、促经济升级转型，此恐是必要之痛。（完）
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