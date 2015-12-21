港报社评：塌方式腐败，深圳塌山泥，湖南塌坑洞--信报12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
深圳光明新区红坳村柳溪工业园昨日中午时分，发生怵目惊心的严重山泥倾泻，情景非常惨烈。根据现场民众以及传媒所拍摄的录像所见，山泥倾泻恰似＂陆上海啸＂那样掩向楼房，部分建筑物瞬间消失或倒塌，有些则崩裂得东歪西倒，煤气站亦爆炸。事发现场满目疮痍，相信有几十人被活埋，具体伤亡数字尚待统计。
工业园被山泥大幅掩埋，受影响地区达十多万平方米，究竟是天灾还是人祸？由于深圳连日来没有大量降雨，昨天仅仅下过微雨，加上工业园侧之斜坡率不高，平均每14米才升高1米而已，所以导致这次山泥倾泻的原因，人们很自然往＂人祸＂的角度联想。果然，深圳媒体指出，经过初步断定，这次山泥倾泻肇因是临时余泥渣土（泥头）受纳场违规作业所致，受纳泥浆漫溢冲出山体，冲往靠近斜坡的工业园。此外，有逃出生天的民众向记者透露，当地每日傍晚六时半后，便有大批工程车施工挖掘，并把泥头堆放到工业园侧边，质疑事件与过量堆积泥头有关。
如果违规作业的推断属实，人祸的指控不是无的放矢，那么再一次说明，内地的＂依法治国＂远远未到位，法治云云仍流于纸上谈兵。又假如，违规作业牵涉到官商勾结，那么内地名副其实存在着＂塌方式腐败＂，老百姓无时无刻不面临着夺命危机。
深圳与香港近在咫尺，突如其来的山泥倾泻难免让北上频仍的港人忧心忡忡。香港入境处表示，已即时透过特区政府驻粤经济贸易办事处了解情况，处方会继续与驻粤办保持联系，留意事态发展。
多灾多难的中国，什么时候才可以减少甚至杜绝林林总总的人祸？今年8月12日，天津滨海新区东疆保税港区瑞海国际物流有限公司危化品堆场，连续发生多次震惊国际的剧烈爆炸，总共造成173人罹难，798人受伤。大爆炸发生之后不久，国务院总理李克强指出，党中央高度重视，明确要求彻查原因，严肃追责，及时掌握了大量第一手资料和证据，初步查明了事故过程、损失情况以及事故企业违法违规经营，和有关部门存在的腐败与失职、渎职等问题，为最终查清事故原因、科学准确认定事故责任奠定了基础。
可是，四个月过去了，国家安监总局政策法规司副司长邬燕云上星期表示，虽然事故调查的法定期限是四个月，但技术监定的时间不计算在内，天津大爆炸目前仍在调查阶段。换言之，对于李克强口中所说的腐败问题，至今未见严肃追责。
违规作业，很多时候等同于违规作＂孽＂。大量挖掘与过度堆积既可导致山泥倾泻，亦可造成地面塌陷。湖南邵阳县的黄陂桥乡，最近地面出现了大大小小的坑洞，部分深不见底的坑洞令楼房垮塌。出现坑洞的原因与邻近一家石膏厂有关，该石膏厂本来只准在一定区域内开采，但其超出了开采范围。村民找石膏厂理论，对方置之不理。及后，石膏厂被当地政府关停，老板不知所终。
国家主席习近平上台以来，老虎打了不少，苍蝇拍得更多，反贪防腐的工作不可说不雷厉风行，然而积弊始终未除，人为的灾害继续祸国殃民，孰令致之？归根究柢还是一个老生常谈的旧症结，由于法治尚未制度化，权力没有被关在笼子里，今天打了一只老虎，明天照旧闹虎患，扰民的苍蝇更加是不在话下。
此外，有在昨天深圳塌山泥灾区上班的工人指出，怀疑违规堆积泥头的情况已持续三年，险象有目共睹，他们多次报警都于事无补。由此看来，有关部门与官员的疏懒失职，也是铸成弥天大祸的原因之一。正如李克强总理所说：＂尸位素餐本身就是腐败，不作为的『懒政』也是腐败!＂
无论对付何种腐败，严谨的法规、清明的吏治、民众与传媒的监督，皆缺一不可。所谓依法治国，不应该是一朝天子一朝臣的因时制宜，必须是明确载入法典的恒常规范。（完）
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