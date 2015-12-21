港报社评：美国对台军售的虚与实--明报12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
奥巴马政府上周宣布任内第3次对台军售，向台湾出售价值18亿美元的两艘护卫舰、反坦克导弹、两栖突击车、防空导弹等军备，中国循例传召美国使节提出抗议，并警告要制裁参与售武的美国公司。虽然美国对台军售30多年来已属常态，今次是首度事隔4年多才再军售，而且售武的数量和质量都不算高，但美方今次选择对台军售的时机所传递的信号，对两岸关系未来发展的影响，意涵丰富。
美方对台军售是1979年中美建交时邓小平出于攻打越南、应付苏联而不得不吞下的苦果，36年来，中方一再抗议，台美常买常卖，已成常态，也是中美关系定期发作的一大隐患。
美方声称，售武台湾是根据《与台湾关系法》中对台湾安全的承诺。其实，列根政府于1982年与中方签署了《中美就解决美国向台出售武器问题的公告》即＂八一七公报＂，美方在公报中明确承诺，对台售武在性能和数量上不超过中美建交后近几年的水平；准备逐步减少对台售武；经过一段时间导致＂最后的解决＂。但公报甫签署，美方即向台北作出＂六项保证＂，表明无意就对台军售设下截止日期、不会就对台军事议题事先与北京磋商、不会停止对台军售等。这显示＂八一七公报＂从一开始就是华府敷衍北京的一纸空文。
36年来，美国对台军售不仅从未停止，而且从规模到质量都逐年递增，从＂八一七公报＂签署时的最大一笔6.2亿美元出售30架F-5F战机，到1992年一次过出售价值60亿美元的150架F－16战机，到1993年价值100亿美元的200枚爱国者导弹及相关装备。奥巴马上任以来，虽然只有3次军售，但金额已达148亿美元，仅次于老布殊时期。
美方心知肚明，对台军售对两岸目前的军力平衡并无太大帮助，但象征意义仍然巨大。透过售卖武器，美国传递对台安全保证的信息，透过对台武器系统的转移与整合，将台湾军力牢牢地拴在自己的战车上，在向台湾倾销过时军备赚大钱促就业的同时，还可达到牵制中国、控制台湾的战略目的，可谓一石三鸟，既务虚又务实，无本万利。
今年以来，随着中美在南海的较量日趋白热化，两岸关系及台湾岛内政治生态出现变化，美方在台湾的着力也日趋突显。就在台湾向大陆主导的亚投行递交加入申请不久，两岸就大陆单方面开辟台湾海峡的M503新航路产生龃龉之际，两架美国战机4月1日突然以故障为名，迫降台南机场。当天恰逢中美南海撞机事件14周年正日，对中国示威意味明显；7月，正当国民党逼参选总统的民进党主席蔡英文就＂九二共识＂说清楚、讲明白之际，美国半官方的在台协会主席薄瑞光就公开声明，美国不会为＂九二共识＂背书，称两岸要找到一个模式，必须是由台湾和大陆民众来作决定；11月习马会后美国虽表态欢迎，但当马英九总统宣布12月将赴南海太平岛宣示主权，美方马上出面阻止，令马的登岛计划无疾而终；现在又在习马会后、台湾大选前宣布对台售武，摆明逼大陆强硬表态，刺激台湾民意。在在显示美国在两岸关系和台湾政局中不甘寂寞，上下其手。
台湾向美国购买武器的意义，不在于有用没用，而志在获得美方的安全保证，相当于交＂保护费＂，因此不管蓝绿都不敢说＂不＂。陈水扁执政时期，国民党曾在立法院极力阻止购买美国潜艇的预算过关，但马英九上台7年多来，购买美国军火的金额200多亿美元，远超陈水扁时代70多亿美元。现在民进党回朝在即，蔡英文已表示将增加国防预算，如无意外，将会实现美方要求的、马英九一直未兑现的军费开支占GDP总额3％的目标。可以预料，民进党执政后，美国对台军售将会大增，迟迟未落实的出售潜艇和F-16战机案，很可能提上日程。
对于北京来说，美国对台军售如鲠在喉，不仅在于美式武器对解放军的阻吓作用，更在于对美台军事合作程度加深的忧虑，特别是美台透过军方人员往来，加强技术转移的深远影响，将令台湾进一步融入美日在西太平洋遏制中国的阵营，民进党明年若上台，为这种融入开创了更大的政治可能性。
当然，台美军事合作的理由，表面是因大陆不愿承诺放弃对台动武，也不愿撤除针对台湾的导弹。但吊诡的是，马英九上台后，号称两岸关系处于历史上最好的时期，但美国对台军售额竟创新高，较1996年解放军台海演习后的8年还多得多。由此可见，对台军售与两岸关系、台海形势甚至中美关系都并无必然关系，已经成为美台之间的恒常运作，也成为美国对华政策的角力工具。（完）
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