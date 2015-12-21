港报社评：教育何去何从须大反思--星岛日报12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
负责检讨小三TSA的委员会，将提前于后天开会，今天会先进行会前讨论，预料委员会很可能建议暂停明年的评估，以争取时间对小三TSA的改革及存废作深入研究讨论。若事情发展真如所料，将是小三生收到的一份最好圣诞礼物。但TSA只是学生压力来源之一，若教育现时的环境不变，学生仍难以在学习与愉快生活中取得平衡。昨天一批初中生公布＂小特首施政报告＂，就发出设定最高功课量的心声，很值得当局与教育界深思。
27名中学生参与＂香港小特首计划＂，昨发表＂小小施政报告2015＂，指中小学生为学业担忧，每日活在＂忙碌国＂，放学后仍要花大量时间完成功课，有时更深夜才回家，＂对上一次玩玩具是甚么时候，已记不起了＂。他们认为教育局应限制中小学每日的功课量，确保儿童有时间和权利自由活动。 这批学生藉＂施政报告＂大吐苦水，并非譁众取宠，的确反映了不少同学在现时处境下的怨气。面对TSA等学能评估的压力，加上家长对子女学业表现的期望，学校不得不提升学生学习的强度，希望把他们推到较高水平。在这情况下，平日学校内的授课进度自然趋于紧张，而学生拿回家做的功课也愈来愈多，家长为了帮子女完成作业，要捱更抵夜，筋疲力竭。 最近有机构对小学生午饭时间进行调查，发现虽然教育局早已发出守则，要求给学生一小时午膳及休息，但不少学校利用这段时间补课，学生吃饭时间多短于守则所定。一些教师便指出，一些小学要学生于午膳后留在课室看校内电视的语文教学，可以说分秒必争。 至于假期作业，部分学校也不敢松懈，虽然教育局已要求学校不可在圣诞假期补课及做TSA练习，但有家长指出，一些小学仍然将练习改为＂补充＂，只是不提TSA，要求学生在假期内完成。 由于学校功课沉重，对学生的学业要求不断提高，家长唯有求助于补习中心与补习教师，学生课余及假日仍要花大量时间于＂学业操练＂，尚未计五花八门的体艺学习，愉快生活变成了梦想。 出现这教育生态的原因很复杂，当局长期以来不以学生为本、只求学校达标的教育政策当然是主要因素，而学校在上述政策下互相比并，以及家长普遍期望子女比别人优胜，都把学生推向＂绷紧状态＂。究竟这是否教育的原意，大家已不再思考。 今次检讨TSA是一次很好的契机，让政府当局、学校、家长与学生一齐深切反思：现时的状况是否需要进行一次大调整，重新确定教育的目的，然后检讨现行方法是否出了问题--包括功课量、教学进度和时间、学生潜能的发挥等，让学生在学业与生活之间取得适当平衡，更有效地学习。 为此，暂缓小三TSA是最好的做法，只有这样，大家才有充分时间深入讨论关乎香港下一代的教育方向问题。（完）
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。