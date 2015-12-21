港报社评：教育何去何从须大反思--星岛日报12月21日

27名中学生参与＂香港小特首计划＂，昨发表＂小小施政报告2015＂，指中小学生为学业担忧，每日活在＂忙碌国＂，放学后仍要花大量时间完成功课，有时更深夜才回家，＂对上一次玩玩具是甚么时候，已记不起了＂。他们认为教育局应限制中小学每日的功课量，确保儿童有时间和权利自由活动。 这批学生藉＂施政报告＂大吐苦水，并非譁众取宠，的确反映了不少同学在现时处境下的怨气。面对TSA等学能评估的压力，加上家长对子女学业表现的期望，学校不得不提升学生学习的强度，希望把他们推到较高水平。在这情况下，平日学校内的授课进度自然趋于紧张，而学生拿回家做的功课也愈来愈多，家长为了帮子女完成作业，要捱更抵夜，筋疲力竭。 最近有机构对小学生午饭时间进行调查，发现虽然教育局早已发出守则，要求给学生一小时午膳及休息，但不少学校利用这段时间补课，学生吃饭时间多短于守则所定。一些教师便指出，一些小学要学生于午膳后留在课室看校内电视的语文教学，可以说分秒必争。 至于假期作业，部分学校也不敢松懈，虽然教育局已要求学校不可在圣诞假期补课及做TSA练习，但有家长指出，一些小学仍然将练习改为＂补充＂，只是不提TSA，要求学生在假期内完成。 由于学校功课沉重，对学生的学业要求不断提高，家长唯有求助于补习中心与补习教师，学生课余及假日仍要花大量时间于＂学业操练＂，尚未计五花八门的体艺学习，愉快生活变成了梦想。 出现这教育生态的原因很复杂，当局长期以来不以学生为本、只求学校达标的教育政策当然是主要因素，而学校在上述政策下互相比并，以及家长普遍期望子女比别人优胜，都把学生推向＂绷紧状态＂。究竟这是否教育的原意，大家已不再思考。 今次检讨TSA是一次很好的契机，让政府当局、学校、家长与学生一齐深切反思：现时的状况是否需要进行一次大调整，重新确定教育的目的，然后检讨现行方法是否出了问题--包括功课量、教学进度和时间、学生潜能的发挥等，让学生在学业与生活之间取得适当平衡，更有效地学习。 为此，暂缓小三TSA是最好的做法，只有这样，大家才有充分时间深入讨论关乎香港下一代的教育方向问题。（完）