港报社评：缅怀杜叶锡恩，追求真民主真公义--文汇报12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
前立法局及市政局议员杜叶锡恩昨日举殡。梁振英致悼词赞扬杜叶锡恩一生热心服务市民、追求民主，是政界典范。中联办主任张晓明日前亦赞扬杜叶锡恩独立之精神、不屈之风骨、杰出之贡献，已经融入香港人的集体记忆。杜叶锡恩一生为民请命，热心服务基层，不计较个人名利得失；她赞同＂一国两制＂，并为香港的顺利回归和平稳过渡建言献策；她追求民主公义，痛批＂口喊民主反民主＂的所谓＂民主派＂阻碍民主进步。她的一生为本港政界树立风范，更对今日的从政者极具启示意义。
上世纪50年代，杜叶锡恩来港定居，当年香港贪污受贿歪风盛行，普罗市民饱受欺压，杜叶锡恩身为英国人，却敢于揭露港英政府的贪污现象，挺身为小市民、小商贩奔走出头争取权益，为劳苦大众伸张正义。今日不少市民忆述起昔日杜叶锡恩帮助自己的义举，无不感激流涕。1966年，天星小轮提出加价，杜叶锡恩牵头收集民意反对，为香港缔造首次民意表达。杜叶锡恩更利用出任市政局、立法局议员的机会，指出官僚和特权是滋生贪污腐败的根源，在其全力推动下，香港于上世纪80年代成立廉政公署，成功遏制各种贪腐和不公义，为香港建立廉洁社会立下汗马功劳。廉政专员白韫六也赞扬：＂杜太一生追求公义及公平，成就了廉署的诞生。＂
杜叶锡恩心系基层，热心教育事业，是本港的教育先驱。上世纪50年代，香港教育未能普及，基层儿童缺乏接受教育的机会，杜叶锡恩创立慕光英文书院，数十年来桃李满门。在办学的过程中，杜叶锡恩遭遇觅地、建校等种种困难，当年港英政府曾暗示，只要她肯＂收声＂，土地和校舍都可以送上，但杜叶锡恩断然拒绝，宁愿凭一己之力辛苦募捐，勤俭办学，甚至多次拍卖私产作营办学校的经费，也不肯以劳苦大众的利益为＂筹码＂，换取个人的荣华富贵。杜叶锡恩不畏权势，不求名利，真心为民服务，更显出其高风亮节的品格。
早在上世纪60年代，民意尚未受尊重，杜叶锡恩已经在港大力倡导民主，积极聆听市民意见，并呼吁推动民主政制，被视为香港的民主先驱。杜叶锡恩的民主精神，是可以包容不同声音和意见，她为民主下了这样的定义：＂民主，不是你叫自己做民主派就是民主的。民主其实是从心里发出，从心里去追求的。＂＂是不偏不倚愿意坐下来讨论问题，达到一个公平的妥协。真正的『民主派』是可以包容其他人不同的意见，愿意和别人合作。＂事实上，民主社会奉行包容、合作和妥协的价值观念，不懂妥协，不愿包容，只会妨碍民主的发展。杜叶锡恩对民主真谛的见解，发人深省，对今天的香港尤有启发作用。
当今香港有少数人和政党，为了一己一党之私，长期打着民主公义的旗号，随意捏造玩弄民意，煽动民意对抗政府，撕裂社会，令香港政争无日无之；一些所谓民意代表，不是正正经经参政议政，而是玩弄拉布流会，把庄严神圣的立法会议事堂当作政争工具，粗暴狙击政府施政，示范只问立场、不问是非的劣质民主，杜叶锡恩曾直斥这些人＂实际上是以其不民主的行动，延缓我们的民主进步＂。
今日，香港人缅怀杜叶锡恩的包容民主精神和不计名利的高尚情操，希望所有爱护香港的人牢记杜叶锡恩的忠告，更延续杜叶锡恩对真民主真公义的不懈追求，抵制那些假民主假公义的劣行。这是对杜叶锡恩毕生贡献的最好缅怀。（完）
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