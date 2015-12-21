台湾汇市：台币早盘实质汇价随韩元区间微升，国际美元买需较显疲软

路透台北12月21日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价区间微升。汇银人士表示，盘初台币实质汇价随韩元等亚币走势略见回升，目前国际美元买需较显疲软，令台币实质汇价趋扬靠向32.850，惟因耶诞假期将至令交投转趋淡静，料实质汇价在既有区间内震荡整理。