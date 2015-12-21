台湾汇市：台币早盘实质汇价随韩元区间微升，国际美元买需较显疲软

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北12月21日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价区间微升。汇银人士表示，盘初台币实质汇价随韩元等亚币走势略见回升，目前国际美元买需较显疲软，令台币实质汇价趋扬靠向32.850，惟因耶诞假期将至令交投转趋淡静，料实质汇价在既有区间内震荡整理。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量仅约0.80亿美元，交投清淡迎接耶诞长假到来，而因盘初韩元小幅走高升破1,180，带动台币实质汇价跟进微扬一度升破32.850，仍须留意市场流动性不足将使台币实质汇价欠缺明显方向，走势料较显震荡。
〞要过耶诞了交投变淡，台币会跑来跑去，不要觉得意外。〞一位大型公营商银交易员说。
本地时间10:10，离岸人民币兑美元 报6.5488，上日收在6.5533；韩元兑美元 报1,177.2，上日收在1,183.0；台股加权指数 则跌0.23%。
台币早盘实质交易区间落在32.841-32.880；上日在32.870-32.920。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略见缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.830/32.915，上日收在32.945。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.800-32.900
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--《综述》美国初请失业金人口减少，经常帐赤字扩大 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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