澳新汇市：澳新货币在节日淡静气氛中难获动力

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
美元多头押注减少帮助支撑澳元。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，12月15日止当周的澳元净空仓从81,000口降至72,000口左右。投机客还增持了澳元净多仓。
新西兰元的仓位状况则从净空仓转为净多仓。
一些交易员怀疑修正走势或将短暂。
“交易商本周不太可能重新杀入，也许会大幅减少投机性押注并离场，为新一年保留弹药，”OANDA Australia and Asia Pacific旗下资深交易员Stephen Innes称。
新西兰元兑美元 继续在0.6722盘整。美元因令人失望的经济数据而承压，为新西兰元带来帮助。
“(美国)数据疲弱继续强化了美联储发出的循序渐进升息的讯息，”澳新银行指出。
新西兰元也从消费者信心改善和移民数据强劲中获得支撑。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/徐文焰；审校 戴素萍/许娜)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。