澳新汇市：澳新货币在节日淡静气氛中难获动力

美元多头押注减少帮助支撑澳元。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，12月15日止当周的澳元净空仓从81,000口降至72,000口左右。投机客还增持了澳元净多仓。

新西兰元的仓位状况则从净空仓转为净多仓。

一些交易员怀疑修正走势或将短暂。

“交易商本周不太可能重新杀入，也许会大幅减少投机性押注并离场，为新一年保留弹药，”OANDA Australia and Asia Pacific旗下资深交易员Stephen Innes称。

新西兰元兑美元 继续在0.6722盘整。美元因令人失望的经济数据而承压，为新西兰元带来帮助。

“(美国)数据疲弱继续强化了美联储发出的循序渐进升息的讯息，”澳新银行指出。

新西兰元也从消费者信心改善和移民数据强劲中获得支撑。(完)

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